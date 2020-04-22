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Все про:Укрзализныця (2719) дизтопливо (634)

 "Укрзализныця" заключила рамочное соглашение с 12 поставщиками дизтоплива

АО "Укрзализныця" по состоянию на 22 апреля заключило рамочное соглашение со всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Вскоре будет объявлен первый аукцион на закупку горючего ориентировочным объемом 20 тыс. тонн", - сообщает "Укрзализныця".

Компания также сообщает, что экономия на закупке дизельного топлива за 2019 год составила 118 млн грн по сравнению с оптовым рынком. Только за первый квартал 2020 году она уже составляла 72 млн грн.

Как сообщалось, документы на участие в конкурсе УЗ по заключению рамочного соглашения на закупку дизтоплива подали компании "Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".

Общая потребность в закупке дизтоплива для нужд ж/д отрасли на 2020 год, по предварительным расчетам УЗ, достигает 350 тыс. тонн.

В конце прошлого года "Укрзализныця" заявила, что планирует закупить более половины дизельного топлива на 2020 год по рамочному соглашению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190704
 
 
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