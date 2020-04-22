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 Власть, Регуляторная политика
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 Кабмин ввел контроль цен на социально значимые товары (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, одобрил введение контроля розничных цен на социально значимые товары.

Как передает БизнесЦензор, проект соответствующего решения представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По словам министра, проектом решения предлагается утвердить перечень из 48 наименований товаров, которые имеют значительную социальную значимость, а также товары противоэпидемического назначения, а также порядок декларирования розничных цен на эти товары.

В ходе обсуждения проекта постановления было принято решение дополнительно внести в список ряд медицинских препаратов, которые входят в протоколы лечения коронавирусной болезни. Минздрав должен уточнить этот перечень в течении одного дня.

Как уточнил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), который участвовал в заседании правительства, в перечень социально значимых товаров вошли: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, мясо птицы (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.

Кроме того в перечень товаров, которые попадают под регулирование, вошли лекарства, применяющиеся при лечении коронавирусной болезни, антисептики и дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы, маски, костюмы биологической защиты и прочее.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, согласно установленному порядку, декларирование изменений розничных цен вводится в случае изменения цены по сравнению с ценой на дату вступления в силу этого постановления или предварительно задекларированной цены:

  • на 15% и более – за 30 дней до начала ее применения;
  • на 10% и более, но менее 15% – за 14 дней до начала ее применения;
  • на 5% и более, но менее 10% – за три дня до начала ее применения, не считая дня декларирования.

Декларирование изменения розничных цен будет осуществляться через официальный сайт Госпродпотребслужбы, которая проводит государственный надзор (контроль) за соблюдением требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен.

Постановление вступит в силу через 10 дней со дня опубликования и будет действовать до окончания карантина.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко анонсировал введение регулирования цен на 10 наименования продовольственных товаров, в том числе на муку, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречку, сливочное масло.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190702
 
 
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