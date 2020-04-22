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Все про:Еврокомиссия (571) Зеленский (694) помощь (86) Евросоюз (2167)

 Еврокомиссия выделит Украине 1,2 миллиарда евро для борьбы с вирусом (обновлено)

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий, сообщает пресс-служба.

Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощи ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды в Донбассе.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – сказал Зеленский.

Пресс-служба президента сообщает, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, помощь Украине будет предоставлена в рамках пакета макрофинансовой (кредитной) помощи на сумму 3 миллиарда евро для поддержки в контексте пандемии Covid-19 десяти стран-партнеров.

Пакет помощи будет ориентирован на соседние с Европейским Союзом страны и страны-партнеры политики расширения ЕС, в том числе: Республику Албания, Боснию и Герцеговину, Грузию, Хашемитского Королевства Иордании, Косово, Республики Молдова, Черногории, Республики Северная Македония, Республики Тунис и Украины.

"Предложение Европейской Комиссии, после утверждения ее Европейским парламентом и Советом ЕС, откроет возможность предоставления Украине льготного кредита на сумму 1,2 миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС", – уточнили в Минфине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190693
 
 
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