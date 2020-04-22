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 Киев закупил препараты для больных коронавирусом на 101 миллион, – Кличко

Городская власть закупила лекарств, которые применяют для оказания медицинской помощи больным COVID-19, на сумму 101 млн гривен, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Департамент здравоохранения за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Речь идет о 17 наименований медицинских препаратов. Это: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн гривен", - сказал Кличко.

Он отметил, что это - существенная помощь и дополнительный ресурс для столичных больниц. Ведь закупка лекарственных средств с 1 апреля - с начала второй волны медицинской реформы - происходит непосредственно медучреждениями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190686
 
 
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