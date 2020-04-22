 Всемирный банк предсказал рекордное падение глобальных денежных переводов

Как отмечается в отчете Всемирного банка (ВБ), ожидаемое падение будет самым значительным в современной истории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналитики банка указывают, что во многом оно связано с сокращением заработной платы и занятости мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере рабочих мест во время экономического кризиса в принимающей стране.

ВБ прогнозирует, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов упадут на 19,7% – до $445 млрд.

Исследования показывают, что денежные переводы уменьшают бедность в таких государствах, улучшают рацион питания, повышают расходы на образование и сокращают использование детского труда в неблагополучных домохозяйствах.

"Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран. Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой", – констатируют составители доклада.

Как сообщалось, по последней оценке НБУ, поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд.

В 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.