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Все про:Всемирный Банк (308) трудовая миграция (208) перевод (59) заробитчане (127) денежные переводы (76)

 Всемирный банк предсказал рекордное падение глобальных денежных переводов

Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году снизится примерно на 20% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами.

Как отмечается в отчете Всемирного банка (ВБ), ожидаемое падение будет самым значительным в современной истории, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналитики банка указывают, что во многом оно связано с сокращением заработной платы и занятости мигрантов, которые, как правило, более уязвимы к потере рабочих мест во время экономического кризиса в принимающей стране.

ВБ прогнозирует, что денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов упадут на 19,7% – до $445 млрд.

Исследования показывают, что денежные переводы уменьшают бедность в таких государствах, улучшают рацион питания, повышают расходы на образование и сокращают использование детского труда в неблагополучных домохозяйствах.

"Денежные переводы являются жизненно важным источником дохода для развивающихся стран. Продолжающийся экономический спад, вызванный COVID-19, серьезно сказывается на возможностях отправлять деньги домой", – констатируют составители доклада.

Как сообщалось, по последней оценке НБУ, поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд.

В 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190679
 
 
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