 "Укравтодор" начинает строительство моста в Запорожье

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наш рабочий срок – два года. Через два года планируется полное завершение строительства этого объекта и введение в эксплуатацию", - сказал он.

Как сообщалось, Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) 10 апреля 2020 года предоставила разрешение на начало строительства моста в Запорожье.

Турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,918 млрд грн.

Контракт на строительство моста "Укравтодор" и Onur Taahhut подписали 3 марта 2020 года.

Согласно проекту строительства, мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Onur Taahhut основана в 1991 году, выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. Имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.