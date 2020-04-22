 За контрабандиста Альперина дополнительно внесли 42 миллиона залога

Как передает БизнесЦензор, об этом Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил в сети Twitter.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога. Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущей залога", – сказано в сообщении.

Ранее, 16 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора по делу Альперина и обратила в доход государства часть внесенного залога.

"По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, обратил в доход государства залог в размере 35,62 млн грн, что является частью от залога в размере 70,12 млн грн, внесенного в соответствии с постановлением следственного судьи от 29 ноября 2019 года, а также увеличил подозреваемому размер залога до 76,6 млн грн", – сообщали в пресс-службе суда.

Суд постановил, что средства в размере 35,62 млн грн считаются внесенными. Остаток суммы в размере 41,6 млн грн моу быть внесен как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позже пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

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Как сообщалось, изначально Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказался удовлетворить ходатайство прокурора об обращении в доход государства 70 млн грн залога и применения к меры пресечения в виде залога в большем размере к одесскому контрабандисту Вадиму Альперину. По мнению судьи первой инстанции ВАКС, прокурор не доказал, что Альперин нарушил обязательство сдать все загранпаспорта.

Напомним, в начале декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Ему инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Уже на следующий день Альперин вышел из следственного изолятора после внесения залога.

27 ноября 2019 года сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.