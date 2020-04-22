 S&P подтвердило кредитный рейтинг "Кернела" Веревского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На наш взгляд, постепенно стабилизирующиеся внутренние макроэкономические условия трансформируются в более благоприятную среду для корпоративного бизнеса в Украине. Тем не менее, в ближайшей перспективе мы видим ограниченное положительное влияние на общий кредитный профиль производителя подсолнечного масла и зерновых Kernel Holding S.A., поскольку компания имеет крупную программу капиталовложений и в январе 2022 года столкнется со значительными потребностями в рефинансировании", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

S&P по-прежнему прогнозирует отрицательный свободный денежный поток от операционной деятельности "Кернел" в этом году, несмотря на задержку с выполнением программы капиталовложений, и постепенную стабилизацию показателей кредитоспособности к концу финансового года, заканчивающегося 30 июня 2021 года.

"Поэтому мы подтверждаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "B" по "Кернелу". Мы также подтверждаем наш рейтинг выпуска "B" находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций компании", - говорится в сообщении.

Как указывают в S&P, прогноз "стабильный" отражает мнение о том, что пандемия COVID-19 не повлияет на объемы экспорта Kernel, и что компания сможет стабилизировать свои кредитные показатели и рефинансировать свои еврооблигации с погашением в январе 2022 года в течение следующих 12 месяцев.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

"Кернел" в октябре 2019 года разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года. В январе 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,16%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".