 Состояние Ахметова за 7 лет сократилось на 80%, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 22 апреля, согласно данным индекса Bloomberg, капитал Ахметова оценивают в $4,26 млрд. Согласно рейтингу, Ахметов потерял за последний год около $1,78 млрд. Он является единственным украинским олигархом, представленным в рейтинге, минимальный порог входа в который составляет капитал в $3,77 млрд.

Сейчас задачей Ахметова является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса обваливает цены на промышленные товары, сообщает издание.

"ДТЭК Энерго" Ахметова, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявила в прошлом месяце, что пытается реструктурировать более $1 миллиарда долга и закрывает свою основную угледобывающую группу, в которой работают около 20 тысяч человек. Цены на сталь, производимую "Метинвестом", другим ключевым бизнесом Ахметова, упали на 20% в этом году.

Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность HarvEast.

Промышленное производство в Украине снижалось в феврале пятый месяц подряд из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары, в то время как не по сезону теплая погода привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа.

В результате добыча угля в ДТЭК может упасть на 30% в этом году, заявил на прошлой неделе генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции.