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Все про:Ахметов (989) ДТЭК (702)

 Состояние Ахметова за 7 лет сократилось на 80%, – Bloomberg

Состояние Рината Ахметова, которое когда-то стоило $22,4 миллиарда, за последние семь лет сократилось на 80%, что является одним из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 22 апреля, согласно данным индекса Bloomberg, капитал Ахметова оценивают в $4,26 млрд. Согласно рейтингу, Ахметов потерял за последний год около $1,78 млрд. Он является единственным украинским олигархом, представленным в рейтинге, минимальный порог входа в который составляет капитал в $3,77 млрд.

Сейчас задачей Ахметова является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса обваливает цены на промышленные товары, сообщает издание.

"ДТЭК Энерго" Ахметова, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявила в прошлом месяце, что пытается реструктурировать более $1 миллиарда долга и закрывает свою основную угледобывающую группу, в которой работают около 20 тысяч человек. Цены на сталь, производимую "Метинвестом", другим ключевым бизнесом Ахметова, упали на 20% в этом году.

Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность HarvEast.

Промышленное производство в Украине снижалось в феврале пятый месяц подряд из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары, в то время как не по сезону теплая погода привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа.

В результате добыча угля в ДТЭК может упасть на 30% в этом году, заявил на прошлой неделе генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190631
 
 
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