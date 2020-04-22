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 "Укрзализныця" пересмотрит свою инвестпрограмму для поддержки отечественных производителей

АО "Укрзализныця" планирует пересмотреть свою инвестиционную программу ради поддержки украинских производителей, заявил член правления компании Франтишек Буреш.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Мы находимся на пороге стратегических изменений, которые будут способствовать выводу отечественных компаний на уровень прогрессивных европейских производителей", - сказал Буреш.

По его словам, в "Укрзализныце" запланировано сократить чрезмерные расходы и непрофильные активы.

"Это освободит необходимые источники финансирования и превратит заморожены активы в ликвидные. В то же время инвестиционная программа компании будет максимально переориентирована на сотрудничество с отечественными производителями", - заявил Буреш.

В "Укрзализныце" надеются, что благодаря таким мероприятиям увеличится доля производства на базе украинских предприятий новых локомотивов, запчастей, ключевых комплектующих, услуг по ремонту и проектов модернизации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190620
 
 
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