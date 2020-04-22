 Экспорт агротехники из Украины уменьшился на 10%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Института аграрной экономики" сообщает БизнесЦензор.

"Экспортные возможности Украины по основным видам техники для сельского хозяйства традиционно значительно ниже, чем импортные. Однако в 2019 году объемы зарубежных поставок критично – на 9,4% – уменьшились и составили лишь $37,6 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего сократился экспорт украинских сельскохозяйственных тракторов - в 2,5 раза. В прошлом году он составил $3,3 млн против $7,4 млн в 2018 году.

Основным импортером этого вида сельхозтехники в прошлом году стала Беларусь, закупившая в Украине тракторов на сумму $1,1 млн, что составляет 33,3% от общей стоимости продаж.

На втором месте – Румыния, которая заплатила за украинские тракторы $0,9 млн (27,3%). Значительно меньшие доли в импорте тракторов из Украины – у Молдовы ($0,5 млн, или 15,2%), Куба ($0,4 млн, или 12,1%) и Израиль ($0,2 млн, или 6 0%).

Согласно сообщению, наибольший доход в 2019 году – $10,3 млн – принес украинским производителям техники экспорт сеялок.

"Впрочем, и этот показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом на 30,0%", - отмечают эксперты. Больше всего сеялок (почти 37%) приобрела Беларусь на сумму $3,8 млн, Казахстан (26%) на сумму $2,7 млн и Молдова (12,6%) на $1,3 млн. Также закупали украинские сеялки Болгария (10,7% или $1,1 млн.) и Польша (около 7%, на $0,7 млн).

Объемы зарубежных поставок косилок сократились на 10% - до $6,4 млн. Отмечается, что львиную долю косилок закупила Россия (65,5%) на сумму $4,2 млн. Казахстан закупил украинских косилок на $0,8 млн. (12,5%), Молдова - на $0,5 млн. (7,8%), а Аргентина, впервые закупила у Украины сельхозтехнику – на $0,3 млн. (4,7%).

В 2020 году сохранится негативная тенденция к уменьшению экспортных операций.

"В результате дальнейший спад объема продаж отечественной агротехники прогнозируется на уровне 15-20%. Основной причиной этого будет мировой экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, нестабильность на рынке земельных ресурсов и ограниченность доступа к кредитным ресурсам", - сказано в сообщении.