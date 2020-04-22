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 В Украине зафиксировано 6 592 случая коронавируса

В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерства охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - говорится в сообщении.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190609
 
 
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