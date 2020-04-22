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Все про:безработица (125) Шмыгаль Денис (75)

 В Украине без работы остались 2 миллиона человек, – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине находится более 2 миллионов безработных людей.

Об этом со ссылкой на РБК Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица", - сказал он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в органы Государственной службы занятости возросло в 10 раз.

По данным Службы занятости на 13 апреля, количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц. В то же время, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190604
 
 
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А допомогу по безробіттю людям думаєте нераховувати? Чи якщо карантин значить можна не нараховувати? Добре, що під час роботи пам'ятали своєчасно утримувати % з зп
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