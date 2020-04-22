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 США ограничат выдачу гринкарт и иммиграционных виз минимум на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что "пауза" будет действовать в течение 60 дней, затем этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

"Прежде всего, мы должны заботиться об американских работниках", - подчеркнул президент США.

Отвечая на вопрос журналиста, президент США заявил, что указ будет подписан уже в среду.

"Указ готовится прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, а подписан будет завтра. (...) Там будут определенные исключения", - добавил он.

Также Трамп добавил, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190597
 
 
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