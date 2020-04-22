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 Цены на нефть опустились ниже $17 за баррель

Рынок нефти продолжает в среду хаотичные конвульсии на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на WTI, начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет бегству инвесторов от риска.

Июньский контракт на WTI торгуется на уровне $10,00 за баррель, подешевев на $0,95, или на 8,5%.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $2,81 (14,5%) - до $16,52 за баррель, минимума за 18 лет.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры.

Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен - жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Главный сырьевой аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне.

Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190586
 
 
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