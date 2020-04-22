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 Криклий посоветовал планировать отпуск на вторую половину лета

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий.

По его прогнозу, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота. И если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

Что касается наземного транспорта, то министр дал понять, что первыми после карантина заработают пригородные электрички.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190583
 
 
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