 Комитет рассмотрел 15% из 16 тысяч поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор со ссылкой ан пресс-службу парламента.

В заседании приняли участие 27 членов Комитета из 32, а также представитель Национального банка и министр юстиции Денис Малюська.

По словам Гетманцева, в целом профильный парламентский Комитет предложил учесть 235 из 16 586 правок, поданных ко второму чтению.

Затем комитет начал рассмотрение и обсуждение поправок по отдельным подпунктам проекта закона, утвердив текст первых трех пунктов документа.

Однако затем члены комитета отказались поддержать утверждение текста подпункта первого пункта второго законопроекта, которым вносятся изменения в статью 22 Гражданского кодекса. Согласно принятой процедуре, члены Комитета теперь должны рассмотреть все поправки, предложенные к данному пункту.

Гетманцев также сообщил, что рассмотрение поправок в этот подпункт состоится на следующем заседании, которое начнется завтра, 22 апреля, в 10.00.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада внесла изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок. Ожидается, что 23 или 24 апреля Рада проведет внеочередное заседание для того, чтобы разблокировать подписание изменений в Регламент.

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Напомним, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон