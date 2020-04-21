 Visa представила новую программу для подтверждения держателя карточки

Об этом сообщила пресс-служба Visa Ukraine, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, программа использует последнюю спецификацию обновленного протокола 3DS, с помощью которого держатель карточки может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карточку, при совершении платежей в интернет-магазине или в момент транзакции без предъявления физической карточки.

"Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий по выявлению попыток мошенничества и позволяет держателям карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно", – заявила старшая вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.