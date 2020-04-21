 "Новая почта" ввела сервис ускоренного обслуживания клиентов на улице

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Отныне клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение - администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения "Новой почты".

"В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения, и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Они хотят прийти и быстро получить свою посылку. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице", - рассказал СЕО "Новой почты" Александр Бульба.

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +10 и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептик.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, "Новая почта" руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.