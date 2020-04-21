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 Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям малых судов

Министерство инфраструктуры упростило выдачу удостоверений судоводителям малых и маломерных судов. Теперь удостоверения выдаются только в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм и не требуют дополнительного подтверждения квалификации при замене.

Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства инфраструктуры от 27 декабря 2019 года №987, зарегистрированным в Министерстве юстиции 11 марта этого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Государство должно обеспечивать наших граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть такие возможности, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС). Теперь их можно получать в формате пластиковых карт без дополнительного подтверждения квалификации при замене", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что ранее такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с последующим ламинированием и в случае их замены предусматривали обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Теперь такая процедура аннулирована.

Внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС с помощью информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.

Следующим шагом должно стать получение таких удостоверений через соответствующие сервисные центры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190513
 
 
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