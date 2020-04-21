[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Корпоративные отношения
  715  0
Все про:Китай (1307) сотрудничество (429) Новая почта (73)

 "Новая почта" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

Группа компаний "Новая почта" совместно с китайским логистическим оператором Cainiao, входящим в состав Alibaba Group, запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"В прошлую пятницу из Китая прибыл первый самолет с 20 тоннами груза. Это товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, оттуда наш украинский партнер, компания "Элерон", доставляет его во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней, партии ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускорит доставку", - рассказал директор "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам компании по всей стране.

Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Согласно данным "Новой почты", по итогам марта количество международных посылок в Украине выросло на 30% по сравнению с февралем.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190510
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх