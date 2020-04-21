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 Власть, Аграрный рынок
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Все про:Кабмин (4159) увольнение (434) Петрашко (8) Министерство развития громад и территорий (4) Высоцкий Тарас (4)

 Кабмин планирует уволить заместителя министра экономики по аграрному направлению, – СМИ

Заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отвечающего за аграрное направления, планируют заменить, в правительстве идут переговоры с кандидатами на пост.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

"Сейчас проходят переговоры с кандидатами. Рассматривается два варианта – смена аграрного заместителя министра экономики или назначение министра АПК", – сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, Кабмин назначил Тараса Высоцкого заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019 года.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уволив с этой должности Тимофея Милованова.

Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190503
 
 
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