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Все про:безработица (123) Госслужба занятости (28)

 Количество новых безработных за время карантина превысило 100 тысяч, – Служба занятости

Количество зарегистрированных в Украине безработных за минувшую неделю, с 13 по 17 апреля, выросло на 29,9 тыс. человек - до 411 тыс.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В целом с начала карантина (с 12 марта по 17 апреля) статус безработного получили 101,5 тыс. человек. 

В среднем за день количество новых зарегистрированных безработных увеличивалось на 6 тыс. человек.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в органы Государственной службы занятости возросло в 10 раз.

По данным Службы занятости на 13 апреля, количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц. В то же время, по оценке Торгово-промышленной палаты, за месяц карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190498
 
 
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