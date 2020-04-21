 Транспортные предприятия сократили перевозку грузов на 13%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился 14,9% – до 68,853 млрд ткм.

Согласно статданным, в за три месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 37,9 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 43,7 млн тонн (-17,9%), водным – 0,9 млн тонн (-12,6%), трубопроводным – 22,2 млн тонн (-27,6%), авиационным – 0,02 млн тонн (-13,6%).

Как сообщалось, транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов на 8% по сравнению с 2018 годом – до 674,5 млн тонн. По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 2,1% – до 338,9 млрд ткм.