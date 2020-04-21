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 Транспортные предприятия сократили перевозку грузов на 13%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-марте 2020 года сократили перевозку грузов на 13,1% по сравнению с январем-мартом 2019 года – до 140,7 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился 14,9% – до 68,853 млрд ткм.

Согласно статданным, в за три месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 37,9 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 43,7 млн тонн (-17,9%), водным – 0,9 млн тонн (-12,6%), трубопроводным – 22,2 млн тонн (-27,6%), авиационным – 0,02 млн тонн (-13,6%).

Как сообщалось, транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов на 8% по сравнению с 2018 годом – до 674,5 млн тонн. По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 2,1% – до 338,9 млрд ткм.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190495
 
 
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