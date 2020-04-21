[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Промышленность
  572  0
Все про:авто (2310) Борисполь (556) завод (380) строительство (1383)

 Немецкий производитель комплектующих для авто построит новый завод в Киевской области, – РГА

Бориспольская районная государственная администрация и ООО "Костал Украины" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства завода по производству мехатронных изделий (автомобильная электроника) на территории Дударковского сельского совета.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, главный офис Leopold Kostal в Германии подтвердил намерения строительства завода, передает БизнесЦензор.

"Благодаря реализации данного проекта будет создано 900 новых рабочих мест для жителей района", – отметил глава Бориспольской РГА Владимир Строкань.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 13 млн евро для строительства завода и еще 26 млн – для его оснащения необходимой техникой.

Читайте также: Немецкая Leoni запускает второй завод автозапчастей в Украине

ООО "Костал Украина" – дочерняя компания немецкой группы Leopold Kostal GmbH&Co, в которую входит 31 компания в 17 странах мира.

Украинская компания основана в 2006 году, управляет заводом в г. Переяслав-Хмельницкий, где производит автомобильную электронику, контактные системы, промышленную электронику, автоматическое и диагностическое оборудование для компаний Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT.

На сегодня ООО "Костал Украина" является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. По состоянию на 2019 год коллектив предприятия насчитывал около 1000 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190486
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх