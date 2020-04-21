 Немецкий производитель комплектующих для авто построит новый завод в Киевской области, – РГА

Как сообщает пресс-служба районной администрации, главный офис Leopold Kostal в Германии подтвердил намерения строительства завода, передает БизнесЦензор.

"Благодаря реализации данного проекта будет создано 900 новых рабочих мест для жителей района", – отметил глава Бориспольской РГА Владимир Строкань.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 13 млн евро для строительства завода и еще 26 млн – для его оснащения необходимой техникой.

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ООО "Костал Украина" – дочерняя компания немецкой группы Leopold Kostal GmbH&Co, в которую входит 31 компания в 17 странах мира.

Украинская компания основана в 2006 году, управляет заводом в г. Переяслав-Хмельницкий, где производит автомобильную электронику, контактные системы, промышленную электронику, автоматическое и диагностическое оборудование для компаний Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT.

На сегодня ООО "Костал Украина" является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в Переяславе. По состоянию на 2019 год коллектив предприятия насчитывал около 1000 человек.