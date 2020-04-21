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 Украина с начала года увеличила экспорт аграрной продукции на 6%

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в первом квартале 2020 года составил $5,7 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор.

По результатам трех месяцев вырос экспорт по категориям: жиры и масла на $235,1 млн (+19%), готовая продукция на $74,8 млн (+9%), продукция растениеводства на $49,3 млн (+2%). В частности, экспорт подсолнечного масла возрос на $193,1 млн (+17%), кукурузы на $148,6 млн (+ 8%) и ячменя на $58,7 млн (+132%). Одновременно с этим произошло сокращение поставок из Украины рапса на $69,1 млн (-97%), соевых бобов на $50,4 млн (-19%) и пшеницы на $25,2 млн (-4%).

Экспорт продукции животноводства сократился на 15% и за январь-март 2020 года он составил $265,9 млн. Уменьшение произошло за счет сокращения поставок из Украины яиц в $13,1 млн (-36%) и мяса птицы $10,5 млн (-7%). Такая ситуация вызвана частичным запретом экспорта указанной продукции в результате вспышки птичьего гриппа на территории Украины.

Вместе с тем, по информации ассоциации, импорт продукции АПК за январь-март 2020 года составил $1,7 млрд, что на 18% больше чем за аналогичный период прошлого года. Выросли поставки сыров на $26,3 млн (почти в 2 раза), картофеля на $19,8 млн (в 12 раз) и цитрусовых на $16,4 млн (+ 21%).

"Следует отметить, что запрет экспорта агропродовольственной продукции в условиях карантина приведет к сокращению валютных поступлений. С целью стабилизации рынка было договорено установить предельный экспорт пшеницы в текущем маркетинговом сезоне объемом в 20,2 млн тонн. На период карантина действуют временные ограничения на экспорт гречки, вызванных дефицитом данного товара в результате чрезмерного ажиотажа в период карантина и запретом на экспорт со стороны основных поставщиков гречки в Украину", - прокомментировал  аналитик УКАБ Андрей Мартыненко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190477
 
 
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