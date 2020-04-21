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 "Укрзализныця" готовится перейти на сокращенную рабочую неделю

АО "Укрзализныця" с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если сроки введение карантина будут продолжены.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение было принято на заседании правления АО "Укрзализныця" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, передает БизнесЦензор.

В компании подчеркнули, что "Укрзализныця" уже предприняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли. В частности, ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), снижен расход дизельного топлива, электроэнергии и тому подобнее.

Кроме того, компания временно приостановила рассмотрение вопросов единоразовых поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

"Наша главная цель – обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему "Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", – отметил председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер.

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В компании напомнили, что постановлением Кабинета министров на всей территории Украины с 12 марта установлен карантин. В связи с этим "Укрзализныця" с 18 марта временно приостановила перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах сообщения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190468
 
 
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