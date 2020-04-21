[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Транспорт
  382  0
Все про:авиация (1344) МАУ (358) авиасообщение (1558) Мининфраструктуры (826) SkyUp (151) Криклий (97)

 Государство выплатит компенсацию авиакомпаниям за эвакуационные рейсы в течении месяца, – Криклий

Министерство инфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, "Международные авиалинии Украины" (МАУ), Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На заседании Кабмина было принято соответствующее протокольное решение. Сейчас все авиаперевозчики, а это не только SkyUp и МАУ, но также "Роза ветров" и "Азур", готовят документы на компенсацию согласно выполненным рейсам. Возвращая граждан с чартерных программ, борты авиакомпаний, естественно, летели пустыми из-за того, что мы закрыли возможность вывоза украинцев. За это мы им компенсируем половину стоимости организации рейса", – заявил министр.

По словам Криклия, итоговая цифра компенсаций еще подсчитывается – министерство лишь недавно начало получать расчеты от авиаперевозчиков. Однако в планах ведомства завершить процесс выделения финпомощи в течение месяца.

Читайте также: МАУ Коломойского просит у государства льготный кредит на $50 миллионов

В то же время министр отметил, что к настоящему времени средства за выполнение эвакуационных рейсов авиакомпаниям еще не выделялись.

"Мне крайне неприятно, что когда мы занимались вопросом возвращения украинцев домой и решали проблемы того, как их вывезти с наименьшими потерями, некоторые люди начали заниматься политическими манипуляциями, используя компании и сложившуюся критическую ситуацию. Но тем не менее мы всегда за конструктив, а потому я честно отвечу, что по эвакуационным рейсам никто еще не получил никакой компенсации", – подчеркнул Криклий.

В начале апреля президент МАУ Евгений Дыхне заявлял, что авиакомпания заинтересована в выполнении эвакуационных спецрейсов, однако не получала никаких предложений по выполнению таких рейсов от государства и не участвовала ни в каких конкурсах по предоставлению стоимости маршрутов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190459
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх