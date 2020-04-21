 "Укравтодор" начал работы по строительству объездной вокруг Львова

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

В частности, стартует:

реализация обновления и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка;

улучшение состояния автодорог общего пользования в Львовской области;

создание транзитного кольца для грузового транспорта в Львовской области.

"Транзитное кольцо во Львовской области является комплексным проектом, к внедрению которого вовлечены многочисленные стейкхолдеры. Есть общая цель - удобное и быстрое движение в области, имеем поддержку государства, нацеленные на конкретные результаты уже в 2020 году", - заявил глава агентства Александр Кубраков.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время транзитные транспортные потоки, которые движутся по основной сети государственных дорог Львовской области, осуществляют движение с выездом на существующую объездную Львова. Таким образом, объездная города перегружена транзитным и городским транспортом, что создает пробки и приводит к уменьшению скорости движения транспорта до 20-30 км/ч.

По обнародованным данным, новая объездная будет формироваться со следующих дорог:

госзначения: Т-14-25 Николаев-Городок-Жовква - Каменка-Бугская - Бобрка; Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин-Бобрка-Львов на участке от км 396+800 до км 416+100; М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на участке от км 0+000 до км 36+950;

местного значения: О140504 Новые Стрелища-Ходоров.

В настоящее время идут работы на дороге М-12 на участке Николаев-Городок, на дороге Т-14-25 - на участке от М-06 Киев-Чоп до М-11 Львов-Шегини. Кроме того, уже готова проектная документация на ремонт участков Городок-Повитно (получено позитивное заключение экспертизы) и Жовква- Каменка-Бугская (экспертиза проводится). На указанных участках старт работ планируется в 2020 году.