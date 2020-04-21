 Ferrexpo Жеваго сократит выплату дивидендов в 2 раза

Как сообщается в пресс-релизе компании, уровень финальных обычных дивидендов за 2019 год также снизился вдвое по сравнению с 2018 годом – до 3,3 цента США с 6,6 цента в 2018 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении подчеркивается, что с момента объявления результатов деятельности группы за 2019 год 18 марта 2020 года, когда совет директоров компании отложил принятие решения о финальных дивидендах за год, Ferrexpo продолжала демонстрировать хорошие результаты.

В частности, производство окатышей в январе-марте 2020 года возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объемы продаж были успешно перераспределены на рынки, менее затронутые эпидемией вируса COVID-19. При этом затраты компании снизились вследствие снижения цен на нефть и энергоносители.

Вследствие этого, совет директоров компании решил объявить об окончательных специальных дивидендах на конец финансового 2019 года в размере 3,3 цента США на акцию (окончательный специальный выпуск 2018 года: 6,6 цента США на акцию) и об окончательном обычном дивиденде за год в размере 3,3 цента США за акцию (окончательная обыкновенная акция за 2018 год: 6,6 цента США за акцию). Окончательные специальные дивиденды будут выплачены 14 мая 2020 года.

В свою очередь, если окончательные простые (обычные) дивиденды будут утверждены акционерами на общем собрании акционеров 28 мая 2020 года, то их выплата будет произведена 2 июля.

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Как сообщалось, горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2019 года получила $403,29 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1,51 млрд.

Вместе с публикацией готового отчета, совет директоров Ferrexpo увязывал решение о выплате финальных обычных и специальных дивидендов по итогам 2019 года с влиянием коронавируса COVID-19 на ситуацию на рынке.

Ранее также сообщалось, что уже объявленные и выплаченные компанией промежуточные дивиденды за 2019 финансовый год составляют 13,2 цента США на акцию (в 2018 году – 23,1 цента США на акцию), или в целом до $80 млн. В частности, обычные дивиденды в 6,6 цента были выплачены в минувшем году, а такого же размера специальные – в середине января этого года.

В целом в 2019 году группа направила на выплату дивидендов $155 млн, что на 60% больше по сравнению с 2018 годом ($97 млн).

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.