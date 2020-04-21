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 Суд решил повторно заочно арестовать беглого брата Каськива

Суд разрешил задержать родного брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива Александра, которого НАБУ и САП подозревают в завладении 259,2 млн грн средств агентства.

Такое решение Высший антикоррупционный суд принял еще 9 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

Как сообщалось, в апреле 2019 года Киевский апелляционный суд отменил заочный арест брата Владислава Каськива Александра, удовлетворив жалобу его адвоката, и назначил повторное рассмотрение этого вопроса.

В марте того же года суд заочно арестовал брата Каськива, поскольку тот скрывается под детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Правоохранители установили, что он покинул Украину в 2015 году. Также по запросу НАБУ и САП Интерпол объявил брата Каськива в розыск с целью ареста и экстрадиции.

Напомним, Александру Каськиву заочно сообщили о подозрении, а его двоюродного брата Александра Матковского задержали и также сообщили о подозрении. По версии следствия, они причастны к хищению 259,2 млн грн.

В НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между госкомпанией и ООО "ТД "Борисфен", ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета офшорных компаний, подконтрольных чиновникам Госинвестпроекта. В результате такой схемы государству нанесли ущерб на 259,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190442
 
 
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