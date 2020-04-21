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 Украина может дополнительно закачать в хранилища 10 миллиардов кубометров газа, – Оператор ГТС

К концу третьего квартала 2020 года мощности европейских хранилищ газа могут быть заполнены, после чего украинские ПХГ смогут принять еще около 10 млрд кубометров топлива.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд куб. м", – написал Макогон.

Как сообщалось, на минувшей неделе оператор ГТС Словакии – компания Eustream – ввел скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность такой возможности для европейских трейдеров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190436
 
 
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