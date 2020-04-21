 Испания закроет пляжи для иностранных туристов до конца года

Информацию подтвердили в Exceltur – ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих испанскую туристическую отрасль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По оценке экспертов организации, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Ранее министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытия туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года.

Еще ранее испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие представители правительства. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина – неопределенность перспектив распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавшим от пандемии странам.

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Иностранный туризм, так называемая "индустрия солнца и пляжа", – главная отрасль испанской экономики. В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 миллиона иностранцев.

По данным Exceltur, потери из-за отсутствия зарубежной клиентуры в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.

В Испании передвижения по стране ограничены минимум до 9 мая. За попытку выехать из центральных областей страны в район морских курортов предусматривается штраф в 1500 евро.