 В Германии впервые за последние 70 лет отменили Октоберфест

Об этом на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города", – отметил Райтер.

Маркус Зедер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.

Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

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По данным Института имени Роберта Коха, специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний, Бавария остается абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (38 310 или 293 случая на 100 000 человек населения), так и по количеству жертв COVID- 19 (1336 человек).

Напомним, Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19 веке праздник отменялся всего дважды в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.