 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 9 копеек – до 9,96 грн/л и до 9,94 грн/л соответственно.

SOCAR снизила цены на 53 коп. – до 10,02 грн/л, а "Параллель" – на 43 копейки, до 9,49 грн/л.

Сети "Автотранс" и KLO понизили цену на 20 копеек. Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Род-Ник", Motto и SUN OIL опустили цены на 5-35 коп./л.

Средняя цена газа на станциях "Авантаж" достигла 7,65 грн/л, снизившись еще на 30 копеек.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.