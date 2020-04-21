[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Энергетика, Транспорт
  869  0
Все про:авто (2310) АЗС (748) цены (1337) сжиженный газ (524)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

За выходные 17-21 апреля розничные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр, в итоге средняя цена автогаза по стране опустилась на 8 копеек – до 9,31 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 9 копеек – до 9,96 грн/л и до 9,94 грн/л соответственно.

SOCAR снизила цены на 53 коп. – до 10,02 грн/л, а "Параллель" – на 43 копейки, до 9,49 грн/л.

Сети "Автотранс" и KLO понизили цену на 20 копеек. Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Род-Ник", Motto и SUN OIL опустили цены на 5-35 коп./л.

Средняя цена газа на станциях "Авантаж" достигла 7,65 грн/л, снизившись еще на 30 копеек.

Читайте также: Цена нефти WTI стала отрицательной впервые в истории

Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190427
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх