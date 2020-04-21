 Фонд госимущества предложил разрешить единую оценку земли и зданий

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На рынке оценки у нас есть очень инновационная наработка, которая, очевидно, из какого-то нездорового лоббизма, не была введена ранее, – это единая оценка земли и зданий", – сказал Сенниченко.

Глава ФГИ отметил, что Украина – одна из немногих стран в мире, в которой до сих пор граждане для продажи своей усадьбы идут сначала к одному оценщику за оценкой здания, а затем к другому для оценки земли.

Сенниченко добавил, что при этом вся информация потом все равно вливается в Единую базу данных оценки в Фонде госимущества.

"Поэтому мы со Всемирным банком разработали изменения, согласовали их в правительстве. Возражений нет, надо их внедрить. Это очередное облегчение для граждан", – сказал глава ФГИ.

Он также сообщил, что с 1 февраля этого года – момента ликвидации оценочных площадок, которые выступали посредниками при передаче информации в базу Фонда, – новая упрощенная система сэкономила гражданам Украины 108 млн грн.

По словам Сенниченко, в законопроекте предлагается предусмотреть за регистрацию таких договоров в Единой базе 30-40 грн в качестве платы за админуслугу вместо 1800 грн, как было во времена оценочных площадок.

"Без этих 30-40 грн трудно, потому что есть операция. К тому же, это защищает от возможных манипуляций с системой за счет того, что услуга все-таки не бесплатна. Например, если ты хочешь занизить цену своего объекта, есть соблазн делать обращения к системе несколько тысяч раз: а может она выдаст какую меньшую цену? А когда тебе за каждое обращение нужно заплатить 30-40 грн, ты подумаешь, делать ли это", – пояснил Сенниченко.