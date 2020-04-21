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 Цены на российскую нефть упали ниже $10 за баррель

Цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10.

По данным агентства Refinitiv, днем вторника Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене $8,48 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Ведомости.

Как отмечает издание, это самая низкая цена на российскую нефть с декабря 1998 года. В бюджет РФ на 2020 год заложена цена $42,45 за баррель Urals.

Как сообщалось, фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Фьючерс на американскую нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожал на $34,42 (91,47%) – до минус $3,21 за баррель. К окончанию торгов в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190423
 
 
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