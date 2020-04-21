[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 26.94 28.9
 Промышленность, Социальная политика
  357  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (409) спирт (64) Укрспирт (141) COVID-19 (504) коронавирус (411) антисептик (3)

 "Укрспирт" заявил о преодолении острого дефицита антисептиков в Украине

Исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что в Украине преодолен острый дефицит антисептиков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

ГП "Укрспирт" заявляет, что поставило уже 2 млн 600 тыс литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Речь идет о сырье для антисептиков, которую со 2 апреля начали производить на базе заводов "Укрспирта".

"Украинские производители закупили у государственного предприятия "Укрспирт" уже 2 миллиона 600 тысяч литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные - антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен", - сказал Блескун.

По данным "Укрспирта" дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% - 42,45 грн за литр.

"Цены являются постоянными и в них не закладывается акциз. Кроме того, на сайте ГП "Укрспирт" каждый день публикуется информация об общих объемах и компаниях, которым осуществляются отгрузки", - сообщает ГП.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190420
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 карантин коронавирус нефть
 
 
 
 
 
 вверх