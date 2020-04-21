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 Минфин вновь отменил аукцион по продаже облигаций государственного займа

Министерство финансов по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 21 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сказано в сообщении.

Таким образом, отменен уже четвертый аукцион по продаже ОВГЗ с конца марта.

Как сообщалсь, по словам министра финансов Сергейя Марченко, необходимости в привлечении средств для финансирования госбюджета на внутреннем рынке нет до конца апреля.

1 апреля Национальный банк по согласованию с Минфином перечислил в госбюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190416
 
 
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