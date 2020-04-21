 Минфин вновь отменил аукцион по продаже облигаций государственного займа

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.
"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сказано в сообщении.
Таким образом, отменен уже четвертый аукцион по продаже ОВГЗ с конца марта.
Как сообщалсь, по словам министра финансов Сергейя Марченко, необходимости в привлечении средств для финансирования госбюджета на внутреннем рынке нет до конца апреля.
1 апреля Национальный банк по согласованию с Минфином перечислил в госбюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.