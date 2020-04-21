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 В Киеве работающие с больными коронавирусом врачи получили зарплаты от 30 тысяч, – Кличко

Столичные врачи, работающие с больными на коронавирус, за март получили от 30 тысяч до 50 тысяч гривен зарплаты, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установило им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен", - сказал Кличко.

"Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - добавил Кличко.

По его данным, в среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными на коронавирус, составляет: врачам – 17 тыс гривен, медицинским сестрам - 13 тыс гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 тыс гривен.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс гривен, фельдшеры - 5,5 тыс, а санитары - 1,9 тыс гривен, сообщил Кличко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190406
 
 
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