 В Киеве работающие с больными коронавирусом врачи получили зарплаты от 30 тысяч, – Кличко

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установило им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен", - сказал Кличко.

"Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - добавил Кличко.

По его данным, в среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными на коронавирус, составляет: врачам – 17 тыс гривен, медицинским сестрам - 13 тыс гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 тыс гривен.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.

Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс гривен, фельдшеры - 5,5 тыс, а санитары - 1,9 тыс гривен, сообщил Кличко.