 Нацбанк планирует разрешить банкам удаленно открывать счета клиентов

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте НБУ. Они предлагаются к обсуждению до 17 мая.

Нацбанк предлагает разрешить банкам открывать счет клиенту удаленно, не проводить повторную идентификацию и верификацию в системе, а также закрывать подотчетные счета, уведомив об этом орган, в котором клиент числится как налогоплательщик.

Также планируется предоставить банкам право выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах.

НБУ также также прописал порядок открытия и закрытия счетов инвесторов - юрлиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции, в том числе предоставление заявления ответственного лица и свидетельства о регистрации инвестора как налогоплательщика.

Для открытия аналогичных счетов иностранными инвесторами кроме указанных документов, нужна копия свидетельства о регистрации иностранного инвестора в уполномоченном органе исполнительной власти и копия доверенности, выданной представителю иностранного инвестора в Украине, говорится в проекте.

НБУ предлагает, что банк может закрыть такой счет в случае, если на нем нет средств и на протяжении трех лет подряд по нему не проводились операции. В то же время, банк не может закрыть счет клиента, если средства на нем были заморожены, говорится в проекте.

Согласно документу, для открытия счетов обособленными подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства или филиала иностранной благотворительной организации достаточно информации с Единого государственного реестра.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить физическим лицам заключать договора при помощи цифровой подписи.

НБУ отметил, что порядок открытия и закрытия банками счетов избирательных фондов будет прописан в отдельном нормативно-правовом акте.