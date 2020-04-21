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Все про:нефть (2856) Укртранснафта (222) нефтепровод (194)

 "Укртранснафта" начала закупку подешевевшей нефти для создания резервов

Оператор нефтетранспортной системы Украины – государственная компания "Укртранснафта" начала закупку нефти для пополнения собственных резервов.

Как сообщили в компании, первый танкер Free Spirit с примерно 80-90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light вечером 21 апреля прибудет на морской нефтяной терминал "Пивденный", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Судно Free Spirit, согласно данным портала MarineTraffic, было загружено в турецком порту Кейхан 13 апреля.

Кроме того, до конца недели ожидается прибытие еще одного танкера для "Укртранснафты".

Решение начать закупки нефти обусловлено рекордным снижением мировых цен. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте падали до минимального за 20 лет уровня.

"Укртранснафта" владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,08 млн кубометров.

Напомним, до конца 2022 года Украина в рамках обязательств по Ассоциации с ЕС должна сформировать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн тонн сырой нефти. 30% будут состоять непосредственно из сырой нефти, 70% – из нефтепродуктов. При этом процесс создания такого резерва по-прежнему находится на стадии разработки проекта закона.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" имеет общую протяжность 4,77 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Пропускная способность системы на входе 114 млн т/год, на выходе 56,3 млн т/год.

В состав нефтетранспортной системы входит МНТ "Пивденный". Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн тонн в год. Объем резервуарного парка — 200 тыс. куб. м. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. тонн (максимальная осадка судна 13,8 м).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190391
 
   
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Якщо не повідомляється за якою ціною купують то навіщо взагалі виставляти огризки інформації?
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ща Гриценко побежит себе памятник ставить..... вроде без него тут все тупые и не догадались бы......
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