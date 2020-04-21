 Минимальная помощь по безработице на время карантина составит 1 тысячу, – Служба занятости

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы занятости сообщает БизнесЦензор.

"Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн", – говорится в сообщении.

Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

"Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина", – сообщает Госслужба.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы по негативных факторов (например, прогул);

молодых, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требующее содействие в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина, и которые получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

"Напоминаем также, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации", – сообщает Госслужба занятости.