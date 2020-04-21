 Финансовая компания "Новой почты" показала 700 миллионов прибыли

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии госрегулирования рынков финансовых услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По данным ведомства, ООО "Потребительский центр" (бренд "ШвидкоГроші") завершило 2019 год с чистой прибылью в размере 536,2 млн грн, ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" (бренд Moneyveo) – 301,5 млн грн, ООО "Укр Кредит Финанс" (бренд "КредитКаса") – 224,7 млн грн, государственный Фонд развития предпринимательства (реализует в том числе программу "Доступные кредиты 5-7-9%") – 162 млн грн.

О самых больших убытках среди финкомпаний за 2019 год отчитались ООО "Касса народной помощи", которое связывали со корпорацией "Укрбуд" (443 млн грн убытка), ООО "Украинская металлургическая компания" (-285,1 млн грн), ООО "Укрпозика" (-66 млн грн), ООО "Депт Финанс" (-58,3 млн грн), ООО "Е-кэш" (-39,1 млн грн).

При этом аибольший чистый доход от реализации продукции (услуг) за 2019 год зафиксировали ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" (2,99 млрд грн), ООО "Касса народной помощи" (2,66 млрд грн), ООО "Пост Финанс" (2,64 млрд грн), ООО "1 Безопасное агентство необходимых кредитов" (1,3 млрд грн), ООО" Финансовая компания "Є гроші" (819 млн грн).

В ТОП-10 финкомпаний по объему заявленных активов на конец 2019 года вошли: