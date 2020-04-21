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 "Укргаздобыча" подписала контракт с румынской Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями

Госкомпания "Укргаздобыча", которая входит в Группу Нафтогаз, заключила соглашение с румынской компанией Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями на западе Украины для увеличения объемов добычи газа.

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Укргаздобычи" Александр Романюк и представители Expert Petroleum в ходе онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

По словам Романюка, контракт заключен на 15 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

Условиями предусмотрено, что сервисная компания Expert Petroleum будет получать плату с каждого добытого кубометра газа, которая будет разной на разных месторождениях.

"Это международная практика, - говорит Романюк. – Мы оплачиваем траты, которые понесет компания. А также гарантируем некоторую прибыль, чтобы стимулировать компанию инвестировать деньги в наши месторождения".

Доходы сервисной компании будут зависеть от того, какие объемы газа будут добыты с месторождений, которые переданы в управление.

"Мы рассчитываем на увеличение добычи газа в первые 5 лет. Не на проценты, а на десятки процентов", - говорит Романюк.

Напомним, в декабре 2019 года "Укргаздобыча" завершила первый раунд конкурса на заключение договоров по увеличению добычи в двух группах газовых месторождений в Западном регионе.

Коммерческие переговоры велись с двумя участниками: румынской Expert Petroleum Solutions SRL и китайским консорциумом компаний "Энергетическая инженерия Синьцзян Бейкен" и "Нефтяная инженерия Чжунши Шэнли".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190377
 
 
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"Укргаздобыча" подписала контракт с румынской Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями" - правильно, когда своих мозгов нет, приглашайте румын управлять.
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