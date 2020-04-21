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 Цены на нефть опустились ниже $20 впервые за 18 лет

Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на нефть WTI остаются на отрицательной территории. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $34,42 (91,47%) - до минус $3,21 за баррель. К окончанию торгов в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Аналитики Citi предупредили, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире еще более быстрыми темпами, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190374
 
 
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Во дела. Теперь кацапам за попытку продать свою нефть морды бить будут.
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