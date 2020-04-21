 Суд отказался взять под стражу бывшего нардепа Микитася (обновлено)

Такое решение 20 апреля приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і Діло".

Прокурор САП напомнил, что ВАКС обратил в доход государства 80 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа. Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.

Запрет на общение с ними был установлен судом после внесения 80 млн грн залога.

После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитась к 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу.

Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении полностью.

В свою очередь в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о своем категоричном несогласии с решением судьи и планируют в ближайшее время обжаловать его в Апелляционной палате.

Как сообщалось, адвокаты Микитася оспорили взыскание 80 млн грн залога за экс-нардепа в госбюджет Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует рассмотреть их жалобу 29 апреля.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.