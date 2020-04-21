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Все про:залог (144) Антикоррупционный суд (112) Микитась (73)

 Суд отказался взять под стражу бывшего нардепа Микитася (обновлено)

Суд отказался взять под стражу без альтернативы залога бывшего народного депутата Максима Микитася, несмотря на то, что он не внес в течение 5 дней определенный ранее судом залог в 100 млн грн.

Такое решение 20 апреля приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і Діло".

Прокурор САП напомнил, что ВАКС обратил в доход государства 80 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа. Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.

Запрет на общение с ними был установлен судом после внесения 80 млн грн залога.

После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитась к 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу.

Изучив ходатайство, судья отказала в его удовлетворении полностью.

В свою очередь в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о своем категоричном несогласии с решением судьи и планируют в ближайшее время обжаловать его в Апелляционной палате.

Как сообщалось, адвокаты Микитася оспорили взыскание 80 млн грн залога за экс-нардепа в госбюджет Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует рассмотреть их жалобу 29 апреля.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190371
 
 
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Еще бы! Он просто вовремя внес эти 100 млн на счета родственников судей!
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