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Все про:КГГА (564) Кличко (301) Поворозник (2)

 Кличко отстранил первого заместителя после обыска СБУ

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) на Валентина Мондриевского.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Как сообщал БизнесЦензор, в помещениях Киевской городской государственной администрации вечером вторника провели обыски после того, как сотрудники СБУ задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190370
 
 
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