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 Внеочередное заседание Рады может пройти в четверг или пятницу

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться на этой неделе в четверг или в пятницу, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп. В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент – депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - сказала она, отвечая на вопрос агентства о том, ожидается ли в среду, 22 апреля, внеочередное заседание парламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190365
 
 
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