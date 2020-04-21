 Польша намерена оградить свои компании от скупки иностранцами на фоне коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В период пандемии рыночная стоимость польских компаний снижается. На бирже видно, что цена многих даже крупных предприятий упала на 30% или больше. Это может означать, что русские и китайцы могут прибрать их к рукам. Такую же проблему замечают и другие страны", - отмечает радио.

Поэтому правительство Польши планирует подготовить пакет директив, блокирующих подобные приобретения.

Предполагается, что должен быть составлен список секторов экономики, в которых каждое приобретение потребует одобрения правительства. Кроме того, компаниям, которые получают государственную поддержку, могут запретить продажу активов без разрешения правительства. Также могут быть приняты и другие предложения.