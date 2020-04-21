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 Польша намерена оградить свои компании от скупки иностранцами на фоне коронавируса

Правительство Польши намерено принять ряд мер, которые затруднят иностранным инвесторам приобретение местных компаний, пострадавших в период пандемии COVID-19, сообщает польское радио RMF FM.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В период пандемии рыночная стоимость польских компаний снижается. На бирже видно, что цена многих даже крупных предприятий упала на 30% или больше. Это может означать, что русские и китайцы могут прибрать их к рукам. Такую же проблему замечают и другие страны", - отмечает радио.

Поэтому правительство Польши планирует подготовить пакет директив, блокирующих подобные приобретения.

Предполагается, что должен быть составлен список секторов экономики, в которых каждое приобретение потребует одобрения правительства. Кроме того, компаниям, которые получают государственную поддержку, могут запретить продажу активов без разрешения правительства. Также могут быть приняты и другие предложения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190362
 
 
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